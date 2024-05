Nach Igor Levit plant die Stadt Landau noch ein Jubiläumskonzert zu ihrem 750. Geburtstag: Im Dezember kommt die deutsche Cellistin Raphaela Gromes, Opus-Klassik-Preisträgerin von 2020. Auch sonst gibt es Überraschungen.

Begleitet Raphaela Gromes bei ihrem Auftritt am 7. Dezember in der Landauer in der Festhalle von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Sebastian Lang-Lessing. Auf dem Programm stehen Beethovens „Pastorale“, außerdem Richard Strauss’ „Don Juan“, Elisabeth Kuypers Ballade op. 11 und ein Cellokonzert von Marie Jaëll.

Als Sonderkonzert gibt es am 18. Januar 2025 auch wieder die Jungen Opernstars mit der Verleihung des Emmerich-Smola-Förderpreises. Drei besonders talentierte Sängerinnen und Sänger treten um die Gunst des Publikums an. Begleitet werden sie von der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter der Leitung von Killian Farrell, der als Generalmusikdirektor am Staatstheater Meiningen wirkt.

Zum neuen Orlowsky-Trio gehört ein Südpfälzer

Daneben bietet die Stadt Landau wieder ein Konzertabo mit fünf Terminen, darunter eine der Überraschungen: der Weltmusik-Klarinettist David Orlowsky, der mit seinem 2019 aufgelösten Trio Klezmermusik spielte, hat sich mit dem Jockgrimer Jazzschlagzeuger Tommy Baldu und dessen langjährigen Weggefährten, dem Gitarristen Daniel Stelter zusammengetan. Am am 14. Mai 2025 ist das neu formierte Trio Orlowsky in Landau zu erleben. In diesem Jahr schon soll auch ein neues Album bei Warner Brothers herauskommen.

Aber auch zwei Sinfoniekonzerte mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz soll es wieder geben: am 20. September und am 21. Februar. Mit der Klarinettensolistin Sabine Meyer ist ein mystisches Programm geplant mit Maurice Ravels „Le Tombeau de Couperin“, Aaron Coplands Klarinettenkonzert und Edward Elgars Enigma-Variationen (op. 36). Und mit dem Geiger Sebastian Bohren widmet sie sich Komponisten, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Schaffen Johann Sebastian Bachs auseinandersetzen.

Demn Saisonauftakt macht das Chawwerusch mit »Don Quijotte«. Foto: Helmut Dudenhöffer

Am 14. November bieten die Hanke Brothers ein „Colourful Concert“. Ihr Markenzeichen: Experimentierfreude zwischen Klassik, Jazz und Pop in ihrer ungewöhnlichen Besetzung aus Tuba, Klavier, Bratsche, Blockflöten und noch einigem mehr. Die Versailles Sinfonietta Cracovia mit dem Trompetensolisten Gábor Boldoczki tritt am 20. März mit opulenten Kompositionen aus dem gewaltigen Musikapparat des Sonnenkönigs Ludwig XIV. auf. Die vier Meisterkonzerte am 2. Februar, 2. März, 6. April und 4. Mai sind Brahms gewidmet.

Den Saisonauftakt macht bereits am 30. und 31. August Herxheimer Chawwerusch-Theater im Konzertgarten der Festhalle mit Aufführungen des großen Sommerstücks „Don Quijote“. Als Sonderveranstaltung läuft auch wieder das Jahreskonzert der Stadtkapelle Landau am 24. Mai 2025 unter dem Motto „Von guten und von bösen Geistern“ mit Filmmusik aus „Die Hexe und die Heilige“ (Otto M. Schwarz), „Schindlers Liste“ (John Williams), „Robin Hood“ (George Bruns) und „Star Wars“ (John Williams). Ebenso das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Veitshöchheim in Mainfranken am 10. Oktober mit Militär- und Blasmusik, Rock, Pop und Musicalmelodien.

Das Ensemble Atlantic Ballet Atlantique Canada tanzt das Stück »Amadeus«. Foto: NN

Im großen Topf des Wahlabos finden sich Theater, Tanz, Oper, Show und ein Chansonabend: Acht Veranstaltungen, die munter kombiniert werden können, darunter die nächste Überraschung. Am 13. März gibt es die erste Comedy-Nacht „Landau lacht“, bei der Gloria-Chef Peter Karl in seiner Rolle als holländischer Zauberkünstler Ted Louis Kollegen zur Show ins eigene Haus einlädt: den Komiker Ingo Oschmann, den Stimmenimitator Thomas Nicolai und Alice Hoffmann alias „Hilde Becker“ aus der ARD-Serie „Familie Heinz Becker“.

Weiter gibt es im Wahlabo am 7. November im Alten Kaufhaus eine „Musikalische Stadtführung in Chansons“ durch Paris mit Opernsängerin Marie Giroux, Jenny Schäuffelen (Klavier und Akkordeon) und Elisabet Iserte López (Cello).

Im Wahlabo: die Komödie »Drei Männer und ein Baby« mit TV-Star Heio von Stetten (Mitte). Foto: Dietrich Dettmann

Zurück in der Festhalle ist für 19. November ein Tanzabend mit dem international preisgekrönten Ensemble Atlantic Ballet Atlantique Canada und dem Stück „Amadeus“ angesetzt, das wie das Theaterstück von Peter Shaffer eine Rivalität zwischen Mozart und Antonio Salieri zugrunde legt. Bekannter Kinostoff ist auch die Komödie „Drei Männer und ein Baby“, beideren Aufführung am 11. Dezember mit Heio von Stetten ein TV-Liebling auf der Bühne steht.

Die Brodas Bros Musik- und Breakdance-Show am 27. Januar nimmt die Zuschauer „Around the World“ mit auf eine Weltreise mit verschiedenen Tanzstilen in innovativer technischer Umsetzung in einem futuristischen Roboterstil, mit Projektionen, Lasern, Aerial Dance und LED-Kostümen.

„Zauberflöte“ gibt es semikonzertant

Am 5. Februar ist mit „Achtsam morden“ eine Kriminalkomödie nach dem gleichnamigen Bestsellerroman von Karsten Dusse geplant, dem Jan Böhmermann „Spannung, ungebetene Ratschläge und Galgenhumor“ bescheinigte.

Ernster wird es am 1. April, wenn Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“ als Theater auf die Bühne kommt. Er erzählt vom Schicksal einiger Klassenkameraden, die voller Enthusiasmus in den Ersten Weltkrieg ziehen, wo sie das Grauen von Trommelfeuer, Schützengräben und Giftgasangriffen erleben.

Als semikonzertante Aufführung zeigt das Pfalztheater Kaiserslautern am 8. April Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ in Landau. Inszenierte Rockmusik ist dann am 7. Mai zu erleben mit dem Musical „Rock me, Hamlet!“ nach Shakespeare. Die Opernwerkstatt am Rhein lässt die altenglischen Texte auf aktuelle Rock- und Popmusik treffen in einem modernes Bühnendekor und Steampunk-Kostümen. Hamlets Unzufriedenheit und Ratlosigkeit hat die Band in Hits von Kate Bush, den Black Eyed Peas, Supertramp und Adele entdeckt.

Für Kinder ab acht Jahren: »Karlsson vom Dach« . Foto: KatrinSchander

Mehrere Angebote macht die Stadt Landau für Kinder: Für die ganz Kleinen gibt es am 30. April ein Krabbelkonzert mit der Staatsphilharmonie, für Kinder ab vier am 24. September „Frau Meier, die Amsel“, am 3. November „Peter und der Mogli“ sowie am 19. Februar die Kinderoper „Die kleine Zauberflöte“. Für Kinder ab fünf am 22. November „Des Kaisers neue Kleider“, am 4. April ab acht Jahren „Karlsson vom Dach“. Für Jugendliche ab zwölf Jahren am 12. Februar „The Me“ über KI, digitalen Datenklau und Gaming.

Info

Konzertabonnements können bis 12. Juli beim Kulturbüro der Stadt Landau gezeichnet werden, Wahlabonnements vom 2. bis 13. Juli im Büro für Tourismus im Rathaus, bei Ticket regional, online unter ticket-regional.de/landau, und über die Ticket-Hotline 06341 134141. Informationen erteilt das Kulturbüro, Telefon 06341 13-4101, E-Mail kulturbuero@landau.de.