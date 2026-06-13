Die Toten Hosen starten ihre Abschiedstour in Deutschland mit einem ausverkauften Open Air-Konzert in Stuttgart. Was Fans erwartet.

Stuttgart (dpa) - Nach mehr als vier Jahrzehnten Bandgeschichte gehen Die Toten Hosen auf große Abschiedstour. Unter dem Motto «Trink Aus! Wir Müssen Gehen» verabschiedet sich die Punkband an diesem Samstag (13. Juni) beim deutschen Auftakt der Tournee von ihren Fans in Stuttgart. Das Wichtigste dazu:

Die letzte Tournee

«Das Ende setzen wir uns selbst», hatten die Düsseldorfer schon vor 40 Jahren angekündigt - jetzt ziehen sie es durch. Beim ausverkauften Open Air-Konzert auf dem Cannstatter Wasen werden rund 65.000 Menschen erwartet, danach stehen fast zwei Dutzend weitere Auftritte in Deutschland und Österreich auf dem Programm. Start der Tournee war am vergangenen Sonntag im luxemburgischen Esch an der Alzette. In Stuttgart geht es um 17.00 Uhr los mit den Vorbands Leftovers, Bar Stool Preachers und Feine Sahne Fischfilet. Danach rocken Die Toten Hosen bis gegen 22.30 Uhr über die Bühne.

Die letzte Setlist

Bei den Konzerten wird die Band noch einmal alles auffahren, was sie ausmacht: Auf dem letzten, dem insgesamt 16. Studioalbum, das die «Hosen» auch in Stuttgart vorstellen wollen, gibt es Gröl- und Spaß-Lieder wie «Lass mal nicht machen», Pogo-Punk-Lieder wie «Wir waren nie weg», Lieder mit klarer Haltung wie «Was ist mit uns los» und persönliche Einblicke in die Vaterschaft von Frontmann Campino («Glück»). Ganz sicher gehören auch Klassiker wie «Tage wie diese», «Alles aus Liebe», «Bonnie&Clyde» oder «Hier kommt Alex» wieder fest zum Programm, vielleicht auch der «Eisgekühlte Bommerlunder».

Das letzte Konzert

Düsseldorf ist die Heimatstadt der Band - und auch Titel eines Songs auf dem letzten Album. Deshalb ist der Schlussakkord der Tour und das mutmaßlich allerletzte Stadion-Konzert der Bandgeschichte auch für den 10. Juli 2027 in der Stadt am Rhein geplant - dann wird Campino 65 Jahre alt sein. Ihrer Heimat sind die «Hosen» treu geblieben. Campino und Co. hielten dem Fußballverein Fortuna Düsseldorf durch alle Ligen die Treue, den Rosenmontagszug schauen sie sich regelmäßig vom Balkon einer Altbier-Brauerei an - mit deren Wirt sie eng befreundet sind.

Und das erste Album

Bei ihrem Debüt-Album «Opel Gang» 1983 waren Sänger Campino und die anderen Gründungsmitglieder fast alle noch Schüler. Der Legende nach wurden sie bei ihrem ersten Konzert noch als «Die Toten Hasen» angekündigt, aber die Band aus dem alternativen Düsseldorfer Stadtteil Flingern wurde schnell berühmt. 1988 kam mit dem Song «Hier kommt Alex» der kommerzielle Durchbruch.