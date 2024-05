Der in der Nähe eines Campingplatzes in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) entdeckte Tote ist identifiziert worden. Es handele sich um einen 38-jährigen Mann aus Rottenburg, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Fremdverschulden am Tod des Mannes könne aber auf Grundlage der Obduktion und den Ermittlungen der Polizei ausgeschlossen werden, hieß es. Nach einem Zeugenaufruf der Polizei vergangene Woche sei ein Hinweis eingegangen, wonach der 38-Jährige seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen worden war.

Rottenburg am Neckar (dpa/lsw) -

PM Polizei