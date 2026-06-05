Flammen, Vollsperrung, 150.000 Euro Schaden: Auf der A81 ist einiges los in der Nacht. Was hinter dem brennenden Auto und dem Überschlag eines anderen Wagens steckt.

Ilsfeld (dpa/lsw) - Ein Auffahrunfall auf der A81 zwischen Ilsfeld (Kreis Heilbronn) und Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) hat zu einer stundenlangen Sperrung der Strecke Richtung Stuttgart geführt. Nach Angaben der Polizei war ein 23 Jahre alter Autofahrer vermutlich zu schnell unterwegs, ins Schleudern geraten und dann mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Das Auto war anschließend in Brand geraten. Das Feuer konnte von Ersthelfern gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Der Lastwagen sollte nach früheren Angaben mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Der Schaden wurde insgesamt auf rund 150.000 Euro beziffert. Die Autobahn in Richtung Stuttgart musste für mehrere Stunden infolge der Aufräum- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Polizei meldete einen Rückstau von etwa fünf Kilometern.

Ein paar Stunden später ereignete sich kurz nach der Tank- und Rastanlage Wunnenstein auf der Gegenfahrspur in Richtung Heilbronn ein weiterer Verkehrsunfall. Ein Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr weiter in den Grünstreifen und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der 43-jährige Fahrer wurde verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war knapp zwei Stunden gesperrt.