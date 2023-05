Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gäbe es so etwas wie eine Ruhmeshalle des weltweiten Sportgeschehens, wäre er dort als einziger deutscher Ringer vertreten. Doch auch ohne „Hall of fame“ ist er weltbekannt geblieben: Wilfried Dietrich, geboren am 14. Oktober 1933 in Schifferstadt und gestorben 2. Juni 1992 in Durbanville/Südafrika.

Die Aufnahme des ehemaligen Fotografen der Deutschen Presse-Agentur (dpa), Hartmut Reeh, hat Kultstatus. Sie zeigt den Augenblick als der Schifferstadter (1,83 m, 115 kg) den US-Amerikaner Chris