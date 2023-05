Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zwei Heimniederlagen in Folge reisen die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga nun zu den Eisbären Berlin (Sonntag, 15.15 Uhr/ServusTV). Wenn das Team von Trainer Bill Stewart Punkte aus der Hauptstadt mitnehmen will, muss sich einiges ändern. Vielleicht trägt ein Spieler dazu bei, der aktuell Doppelschichten schiebt und für den die Eisbären keine Unbekannten sind.

Einige Pfiffe waren bereits während der Partie gegen die Düsseldorfer EG aus dem weiten Rund der SAP-Arena zu hören, nach der Schlusssirene gab es sie dann auch noch mal vereinzelt.