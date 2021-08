Am kommenden Wochenende startet die Fußball-Verbandsliga Südwest in ihre neue Saison. Die meisten Pfälzer Klubs geben den Klassenverbleib als Ziel aus. Der SV Morlautern tanzt aus der Reihe, auch der TB Jahn Zeiskam will mehr. Das Verhalten einiger Spieler löst bei Phönix Schifferstadt Kopfschütteln aus. Auch andere Teams haben personelle Probleme.

TuS Hohenecken: Bauen auf Erfahrung der Rückkehrer

Gut ein Jahr liegt für den TuS Hohenecken nun schon der ersehnte Aufstieg in die Verbandsliga zurück. Nach der coronabedingt vorzeitig beendeten Runde 2020/21 will die Mannschaft von Trainer Benny Hassenfratz endlich eine komplette Saison in dieser Liga bestreiten und dabei eine ansprechende Rolle spielen. So will man mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Dass dies seinem Team gelingt, davon ist der junge, erst 32 Jahre alte Coach überzeugt. „Wir sind eine eingeschworene Truppe“, sagt er und verweist auf die beiden Rückkehrer, den Spielmacher Dennie Schmidt (SG Oberarnbach) und den Offensivspieler Dennis Leist (SV Rodenbach), auf deren Erfahrung man baue. Fehlen wird dem TuS aber der torgefährliche Stürmer Marcel Walzer, der zum Landesligisten TuS Altleiningen abgewandert ist.

SV Morlautern: Mit höherer Qualität oben mitmischen

Euphorisch wäre zu hoch gegriffen, um die Stimmung beim SV Morlautern zu beschreiben. Aber Trainer Daniel Graf und seine Spieler blicken zuversichtlich und selbstbewusst dem Saisonauftakt im zweiten Coronajahr entgegen. „Wir freuen uns darauf, dass es losgeht“, sagt der Coach und zeigt sich mit den in der Vorbereitung und den Testspielen gezeigten Leistungen zufrieden. Keine Frage, der SVM will in der neuen Runde nicht nur mitspielen, sondern oben mitmischen. Mit den Neuzugängen vom FK Pirmasens, dem Abwehrroutinier Marco Steil und dem Stürmer Felix Bürger, hat die Mannschaft stark an Qualität zugelegt. Zudem hat sie mit dem Youngster Max Lorenz ein großes Stürmertalent in ihren Reihen. „Wichtig ist, dass wir einen guten Start erwischen“, so Graf, dessen Team am 15. August daheim mit dem Derby gegen den SV Steinwenden in die Runde startet.

FK Pirmasens II: Abgang des Kapitäns schmerzt besonders

Nochmal verjüngt geht der FK Pirmasens II in die kommende Saison. Nach den fulminanten Auftritten in der abgebrochenen Saison 2020/2021, bei der das Team von Trainer Martin Gries in der Spitzengruppe der Liga mitspielte und sogar Topteams wie den SV Morlautern besiegte, gilt es sich nun trotzdem wieder neu zu finden. Mit Offensivspieler Nico Schauß wurde ein externer Neuzugang hinzugewonnen, der schon lange auf dem Wunschzettel von FKP-Trainer Gries stand. Hinzu kommen gleich sechs Jugendspieler. Schmerzlich ist insbesondere der Abgang des bisherigen Kapitäns Philipp Koch und den beiden Offensivspielern Erik Bischof, sowie Edison Hasani die das Spiel des FKP merklich belebten. Auch Defensivspieler Bastian Skorksi wird künftig beim Regionalligateam trainieren. „Es haben uns auch Spieler verlassen, die einem als Trainer schon weh tun“, sagt Gries, der als Ziel den Klassenverbleib ausgibt.

SV Steinwenden: Kader mit jungen Talenten ergänzt

Trotz der guten Platzierung im Vorjahr lautet das Saisonziel des SV Steinwenden auch vor der neuen Runde erneut Klassenerhalt. In diesem Jahr soll dieser aber möglichst frühzeitig gesichert werden. Dass dies ein realistisches Ziel ist, haben die Steinwendener mit starken, spielerisch überzeugenden Auftritten bewiesen. „Wenn meine Spieler noch die richtigen Lehren aus den leichtfertig vergebenen Partien ziehen, werden wir uns in der neuen Spielzeit noch weiter entwickeln,“ sieht Cheftrainer Daniel Meisenheimer seine Mannschaft auf einem guten Weg, wieder eine gute Rolle spielen zu können. Aus diesem Grund wurde der Kader erneut lediglich durch junge Talente ergänzt. „Wir haben durch die Neuzugänge jetzt noch mehr Alternativen auf allen Positionen und die Jungs passen gut zur Mannschaft und zu unserer Philosophie,“ schildert der sportliche Leiter Lars Theobald das Konzept.

SG Rieschweiler: Fitness und Taktik als Grundlagen

Nach dem erneuten Ligaabbruch im vergangenen November 2020 wegen der Corona-Pandemie kann die SG Rieschweiler beim kommenden Saisonstart einen zweiten Anlauf nehmen, die Verbandsliga auf sportlichem Weg zu halten. Mit Patrick Hildebrandt kam im Sommer 2020 ein neuer Coach an die dicke Eiche zur SGR, der bislang noch keine Runde mit seiner jungen Mannschaft zu Ende spielen konnte. „Ich hoffe, dass dies jetzt endlich klappt“, wünscht sich der 38-jährige Ex-Profi, der früher beim FK Pirmasens spielte. Mit seiner sehr jungen Mannschaft, die nur noch wenige erfahrene Spieler in ihren Reihen hat, wird es für Hildebrandt auch in diesem Jahr sehr schwer werden, den Klassenverbleib zu erreichen. Mit einer guten Grundlage im Fitness- und Taktikbereich will Hildebrandt seine Truppe auf das schwierige Unterfangen Nichtabstieg vorbereiten. Dies könne nur mit hundert Prozent Einsatz in den Zweikämpfen erreicht werden, findet der SGR- Coach.

Bienwald Kandel: Fast alle Stammspieler gehalten

Kontinuität rund ums Bienwaldstadion: Trainer Marco Weißgerber geht in sein viertes Jahr, bis auf Lukas Seringer (SV Minfeld) konnten alle Stammspieler gehalten werden. Der bekannteste der vier Neuzugänge ist der oberligaerfahrene Stürmer Maximilian Krämer (TB Jahn Zeiskam). Mit Stürmer Laurent Laturner, (FSV Offenbach), Torhüter Philipp Metzger (SC Hauenstein) und Allrounder Nicolas Heckmann (TuS Knittelsheim) kamen drei junge Talente aus der Region. Mit Sven Kollenda und Lukas Bosch sind zwei Langzeitverletzte zurückgekehrt. Künftig steht ein mobiles Trainings- und Sportvideoanalysegerät zur Verfügung, das auch von Bundesligisten benutzt wird. Hierfür wurde neben Marc Staiger mit Dominik Glaser eigens ein zweiter Cotrainer engagiert. Das Bienwaldstadion wird gerade umgebaut, die ersten Heimspiele werden auf Kunstrasen stattfinden. Weißgerber nennt das Saisonziel: „Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Im Idealfall können wir die Abstiegsrunde vermeiden.“

ASV Fußgönheim: In allen Mannschaftsteilen verstärkt

Der ASV Fußgönheim hat sich für die kommende Saison in allen Mannschaftsteilen verstärkt. Nicht nur in der Breite, es kam auch viel Klasse. Unter den zehn neuen Akteuren sind in Martin Rau, Meridon Haxhija und Manuel Maier drei Spieler, die Oberliga-Erfahrung mitbringen. „Wir können Verletzungen jetzt viel besser kompensieren, haben quasi alle Positionen doppelt besetzt“, sagt Trainer Ediz Sari. Auch die jungen Daniel Fichtner, Albert Jungblut und Samsidindino Sonko hegen Stammplatz-Ambitionen. Einige der neuen Spieler sollen helfen, das Tempodefizit des Teams auszumerzen, das in Ismail Imre nur einen Leistungsträger verloren hat. Die neue Nummer eins ist Frederick Tilger-Kuhn, der vom Landesligisten Südwest Ludwigshafen kam. „Trotzdem ist der Klassenverbleib das erste Ziel. Das zu erreichen wird schwer genug werden“, betont Sari. Fußgönheim ist auf einem guten Weg, zu alter Stärke zurückzufinden, denn der Verein hat sich in allem Bereichen verbessert und eine Aufbruchstimmung erzeugt.

Phönix Schifferstadt: Kader kaum konkurrenzfähig

Phönix Schifferstadt hat jahrelang versucht, in die Verbandsliga aufzusteigen. 2020 ist es dem Klub endlich gelungen. Als krasser Außenseiter gestartet, hat sich das Team mit viel Willen, hervorragender Einstellung, guter Taktik und Raumaufteilung bis zum Saisonabbruch den Respekt der Konkurrenz erarbeitet. Die Mannschaft hat sich, gemessen an der eher geringen individuellen Stärke, prima verkauft. Doch die Euphorie ist längst abgeflaut, im Moment sieht es eher trübe aus. Acht Spieler, fast alles Stammkräfte und teilweise Leistungsträger haben den Klub verlassen, einige erst vor ein paar Tagen. „Ich bin sehr enttäuscht über die Art und Weise des Abgangs. So macht man das nicht. Das ist für mich nicht nachvollziehbar“, sagt Peter Libowsky, stellvertretender Vorsitzender und gleichzeitig Co-Trainer. Jetzt ist guter Rat teuer, Phönix sucht fieberhaft nach Ersatz. Der ist auch unbedingt nötig, denn aktuell ist das Team noch viel mehr in der Außenseiterrolle als vor zwölf Monaten. Der Kader ist kaum konkurrenzfähig.

TuS Rüssingen: Team komplett neu aufgebaut

Auch vor der vierten Verbandsliga-Saison in Folge, der fünften insgesamt, musste sich der TuS Rüssingen wieder komplett neu aufstellen. Das letztjährige Team, das praktisch nur aus brasilianischen Akteuren bestand, hat sich – bis auf die beiden Torhüter – aufgelöst. Die Verantwortlichen des TuS mussten also wieder bei Null anfangen. Musste dies in der Vergangenheit Trainer Akgün Yalcin, der in seine zehnte Saison bei den Nordpfälzern geht, allein bewältigen, so wird er seit Frühjahr von Murat Akkaya in der sportlichen Leitung unterstützt. Grundsätzlich sind beide mit der wieder aus Brasilianern, aber auch Spielern aus europäischen Nachbarländern bestehenden Mannschaft zufrieden. „Die können alle Fußball spielen, das hat man schon gesehen. Aber die Jungs müssen sich erst noch unter echten Wettkampfbedingungen beweisen“, sagen beide unisono und wollen sich deshalb noch auf kein konkretes Saisonziel festlegen.

SV Rülzheim: Der Schuh drückt noch ganz schön

Eine sehr unruhige, ja unbefriedigende Vorbereitung liegt hinter dem SV Rülzheim. Das begann schon damit, dass sich der neue Trainer Julian Hübner schon nach der vierten Trainingseinheit zum Zweitligisten Hamburger SV verabschiedete. Nun ist Andreas Backmann Chefcoach. Und der beklagte einen zu kleinen Kader, die aus unterschiedlichen Gründen minimalistische Trainingsbeteiligung und die mangelnde Fitness vieler Spieler nach der Rückkehr auf den Trainingsplatz. Entsprechend schlecht war die Ausbeute in den Testspielen, bei denen Backmann teils nur einen Auswechselspieler auf der Bank hatte. Folglich kann es für den schon im Vorjahr bis zum Rundenabbruch sieglosen SV Rülzheim nur darum gehen, in d er Klasse zu bleiben, auch wenn Backmann sich wünscht, mit seiner Mannschaft in die Aufstiegsrunde zu kommen. Dass er seine Hoffnungen dabei auch wieder in den vorerst reaktivierten Patrick Brechtel setzt, der mit 38 Jahren eigentlich nur noch die sportliche Leitung innehaben wollte, zeigt, dass der Schuh in Rülzheim trotz namhafter Verpflichtungen wie Eric Biedenbach (VfR Mannheim) und Marcel Höhn (Arminia Ludwigshafen) noch ganz schön drückt. Backmann tut sich schwer damit, seine bisherigen Eindrücke einzuordnen und daraus ein klares Konzept für den Auftakt abzuleiten, will erst noch die erkannten Defizite beheben: „Wir werden abwartend in die ersten Partien gehen, versuchen, irgendwie ein paar Punkte mitzunehmen, einen guten Mix und eine gute Grundordnung zu finden.“

TB Jahn Zeiskam: Mehr Torchancen kreieren

Patrick Pfaff ist seit Dezember 2020 Teammanager beim TB Jahn. Seitdem bastelt der gebürtige Zeiskamer fleißig am Kader des Fußball-Verbandsligisten. Der Stamm aus der Vorsaison konnte größtenteils gehalten werden, die Neuzugänge kommen überwiegend aus der Region. Neben Talenten aus unteren Ligen, die entwickelt werden sollen, kommen auch erfahrene Verbandsligaspieler wie Sanel Catovic (28) oder Marius Wittemann (29), die gleich vorangehen sollen. „Wir wollen jetzt den nächsten Schritt gehen und neben unserer stabilen Defensive auch mehr Torchancen kreieren und vertikaler spielen. Wir haben schnelle Spieler im vorderen Bereich, die das können“, sagt Trainer Stefan Ronecker, der langfristig aus dem TB Jahn Zeiskam wieder eine Spitzenmannschaft der sechsten Liga machen will. Gespielt wird in Zeiskam künftig auch auf dem neuen Kunstrasen.