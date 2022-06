In vorletzter Sekunde hat Julius Meyer-Siebert die Eulen Ludwigshafen zum Sieg geworfen: Vor 1515 Zuschauern landeten die Eulen einen 30:29 (15:15)-Arbeitssieg beim Zweitliga-Letzten TV Emsdetten. Der TVE mit dem starken Ex-Eulen-Kreisläufer Frederic Stüber verabschiedet sich in Liga drei – nach 35 Jahren in den Bundesligen.

Die Eulen und ihre Kreisläufer – eine besondere Geschichte in dieser Runde: Gestern fehlten Christian Klimek und Max Haider, Nothelfer Stefan Job verletzt. Max Neuhaus, gelernter Mittelmann, spielte am Kreis.

12:8 nach 20 Minuten und 13:10 nach 21 Minuten führten die Eulen, deren Chancenwucher sich rächte. Der Abschlussschwäche der Eulen – vier Fehlwürfe Salger, vier Fehlwürfe Hofmann, fünf Fehlwürfe Wagner, der auch noch verletzt ausschied – hätten sich beinahe gerächt. Jannik Hofmann traf wohl sechsmal, vergab aber nach drei verwandelten Siebenmetern auch zweimal vom Strich.

In Minute 59 führte der TVE 29:28, dann glich Eisel aus, nach technischem Fehler des TVE traf „Jule“ Meyer-Siebert im Gegenzug. Schön. Die Eulen spielten viermal unter der Regie von Michel Abt und holten dabei fünf von acht möglichen Punkten.