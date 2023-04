Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kürzlich leitete Heinz Lambert (60) aus Burrweiler sein 250. Spiel als Schiedsrichter. Ein Gespräch über die Anfänge, seine Lieblingsspieler und ein besonderes Erlebnis.

Herr Lambert, Sie haben Ihr 250. Spiel als Schiedsrichter geleitet. Wo war das?

Das war beim Spiel TSG Kaiserslautern gegen TTC Wohlbach, in der Dritten Bundesliga Süd.