Feld-Zweitligist TG Frankenthal hat am Sonntag die ersten Punkte im Kampf um den Klassenverbleib gesichert. Die TG gewann ihr Heimspiel 4:2 (1:1) gegen die HG Nürnberg. Dabei zeigte sie sich auch spielerisch gegenüber der 2:3-Niederlage am Samstag gegen die Zehlendorfer Wespen verbessert.

Wer weiß, was gewesen wäre, wenn am Samstag einfach keine Halbzeitpause eingelegt worden wäre. Bis dahin war alle in Ordnung. Die TG führte nach Toren von Johannes Zurke und Yannick Koch