Seit 2017 rollt das Team Wipotec Rheinland-Pfalz in der Rad-Bundesliga der U19-Junioren, brachte schon in Niklas Märkl und Marius Mayrhofer zwei Junioren-Vizeweltmeister hervor. Nun schickt der Radsportverband Rheinland-Pfalz erstmals ein Team von fünf U19-Juniorinnen an den Start.

„Die Freude ist groß“, jubiliert Hannah Kunz (18) aus Baumholder, „wir sind ein richtig starkes Team“. Die Sprinterin, WM-Elfte im Zeitfahren 2022 in Australien, ist ebenso Nationalfahrerin