Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie schon am Spieltag zuvor in Verl hat sich der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim am Sonntagabend beim FC Ingolstadt durch einen Platzverweis einmal mehr um die Früchte seiner Arbeit gebracht.

Der späte Ausgleichstreffer zum 1:1 durch den eingewechselten Sebastian Grönning in der fünften Minute der Nachspielzeit kostete die „Buwe“ zwei Punkte und damit vor den letzten