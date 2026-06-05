Serena Williams schlägt bei ihrem Comeback in Berlin auf. Für die 44-Jährige ist das Turnier in der Hauptstadt wohl auch ein Test für den Rasen-Klassiker schlechthin.

Berlin (dpa) - Serena Williams wird bei ihrem Comeback auch bei den Berlin Tennis Open Station machen. Vier Jahre nach ihrem Rücktritt tritt die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin bei dem WTA-Turnier im Doppel an, wie der Veranstalter mitteilte. Die Zusage hatte sich bereits vor einigen Tagen angedeutet.

«Jedes Turnier, das ich derzeit in meinen Kalender aufnehme, ist etwas Besonderes, und Berlin bildet da keine Ausnahme», wird die 44-jährige Amerikanerin zitiert. «Ich freue mich darauf, vor den deutschen Fans anzutreten und meinen Schwung während der Rasensaison weiter auszubauen.»

Gesamte Weltelite in Berlin versammelt

Partnerin und Termin des ersten Spiels während der Woche in Berlin vom 13. bis zum 21. Juni werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. «Es ist die vielleicht einmalige Chance, Serena Williams noch einmal in Berlin auf dem Platz zu sehen», sagte der Berliner Turnierdirektor Markus Zoecke.

Neben dem Auftritt von Williams hat das Turnier des LTTC Rot-Weiß auch im Einzel fast die gesamte Weltelite am Start. Neun der aktuell zehn besten Spielerinnen der Welt werden erwartet, darunter die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus.

Williams hatte zuletzt ihr Comeback im Profi-Tennis angekündigt und eine Wildcard für das WTA-Turnier im Londoner Queen's Club erhalten, wo sie an der Seite der Kanadierin Victoria Mboko spielen wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die langjährige Nummer eins auch beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon aufschlagen wird. Neben ihren 23 Siegen im Einzel gewann die US-Amerikanerin 14 Mal die Doppel-Wettbewerbe bei den vier wichtigsten Turnieren.