Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ja, will denn keiner die SV Elversberg in Liga zwei Liga begleiten? Der 1. FC Saarbrücken möchte gern, ziert sich aber zusehends.

Der Saar-Equipe geht der Saft aus: Das 1:2 (1:0) gestern bei Erzgebirge Aue war schon die fünfte Niederlage im siebten Spiel dieses Jahres.

Es nimmt abstruse Züge an, was sich da an der