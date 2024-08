Wie Moritz Augenstein auf dem Rad sitzt, so leichtfüßig und so elegant und mit welcher Power er kurbelt, das ist schon eine Augenweide. Endlich scheint er auf den Weg zur WM eingebogen. Der Sprint-Grand-Prix in Dudenhofen bestätigte das.

„Ja, mit diesen sehr guten Leistungen hätte ich eine Berufung in die WM-Nationalmannschaft verdient“, zeigt sich Augenstein selbstbewusst. Aber man müsse eben immer auch mit den