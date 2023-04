Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neue Saison, neuer Kapitän: Denis Reul führt die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga am Freitagabend (19.30 Uhr) in Straubing aufs Eis. Buchstäblich eine Wahl, die vor einigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre.

Und das nicht etwa, weil dem zwar nach außen stillen, aber im Team hochgeschätzten Reul grundsätzlich die Fähigkeiten zur Ausübung dieses Amtes gefehlt hätten. Sondern