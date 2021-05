„Es gibt in dieser Saison nur schwere Spiele“, sagte Adler-Trainer Pavel Gross unmittelbar nachdem 4:1-Erfolg über die Straubing Tigers. Im Blick hatte er dabei schon den nächsten Auftritt seiner Adler am Dienstagabend (19.30 Uhr) bei den Schwenninger Wild Wings. Welches Personal er dafür zur Verfügung hat, ist noch offen.

„Ich freue mich im Moment über jeden Stürmer, den wir haben“, flüchtete Gross sich in Galgenhumor und verwies auf seine vierte Angriffsreihe gegen Straubing, in der auf Grund der aktuellen Verletztensituation mit Moritz Wirth und Björn Krupp zwei etatmäßige Verteidiger standen.

Das könnte auch heute Abend wieder der Fall sein, denn ob der in der vergangenen Woche verpflichtete Kanadier Taylor Leier seine Premiere im Adlertrikot geben darf, ist keine Frage, die allein der Trainer beantworten kann. „Er hat jetzt drei Corona-Tests durchlaufen. Wenn ein weiterer Test negativ verläuft, dürften wir ihn wohl einsetzen“, sagte Gross zu den Besonderheiten in dieser Saison. Eine Trainingseinheit hätte der Angreifer vom tschechischen Extraligisten HC Ocelá Trinec mit seinen neuen Teamkameraden dann aber noch nicht absolviert.

Vorsichtige Entwarnung

Trotzdem wäre die Alternative Gross sicher willkommen, denn zumindest einen der beiden Verteidiger könnte er auch auf der angestammten Position gebrauchen, denn hinter dem Einsatz von Denis Reul steht ein dickes Fragezeichen. Der 31-Jährige, mit einer Plus-Minus Bilanz von Plus acht bester Mannheimer Verteidiger, war im Schlussdrittel des Sonntagsspiels in die Kabine gefahren und konnte mit nicht näher bezeichneten Beschwerden nicht mehr mitwirken.

Immerhin kam am Montag vorsichtige Entwarnung. „Denis wäre einsatzbereit“, hieß es und die Adler schoben gleich eine weitere erfreuliche Nachricht hinterher. So wurde der Vertrag mit dem Verteidiger, der bereits für die Jungadler auf dem Eis stand und seit 2009 das Adler-Trikot trägt, um weitere zwei Jahre verlängert. „Die Rahmenbedingungen in Mannheim passen einfach“, betonte der Verteidiger.