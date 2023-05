Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Derbyzeit in der Fußball-Oberliga. Allerdings wurde beim Duell zwischen dem FV Dudenhofen und dem TuS Mechtersheim nur die Zuschauerzahl den Ansprüchen gerecht.

Kaum Torchancen, wenig spielerische Elemente, viel Kampf und Krampf. Das Oberligaderby zwischen dem FV Dudenhofen und dem TuS Mechtersheim enttäuschte am Dienstagnachmittag. Und so war es am Ende ein