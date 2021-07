Was sich bereits angedeutet hat, ist nun besiegelt: Defensivspieler Tim Rieder wechselt vom 1. FC Kaiserslautern zum Drittliga-Konkurrenten Türkgücü München. Das teilten Türkgücü und auch der FCK am Donnerstag mit. Der 27-Jährige war mit dem Wunsch an den FCK herangetreten, seinen Vertrag aufzulösen und zu wechseln – beim Trainingslager in Mals in Südtirol war Rieder auch nicht mehr mit dabei.

Rieder wechselte im vergangenen Sommer vom Bundesligisten FC Augsburg an den Betzenberg, nachdem er in der Saison zuvor auf Leihbasis für den TSV 1860 München aufgelaufen war. Bei den Roten Teufeln stand der gebürtige Bayer, der seine fußballerische Ausbildung beim FC Bayern München durchlaufen hatte, in 36 Drittligaspielen auf dem Platz.

„Ich freue mich, dass der Wechsel zu Türkgücü München geklappt hat und ich wieder in meiner Heimatstadt spielen darf. Die neue Saison beginnt ja bereits in wenigen Wochen, jetzt gilt es, mich schnellstmöglich in die Mannschaft einzufügen und meine Stärken mit einzubringen. Ich bin froh, Teil dieses Teams zu sein und kann die anstehende Spielzeit mit Türkgücü kaum erwarten“, wird Rieder in einer Mitteilung von Türkgücü zitiert.