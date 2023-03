Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er brennt förmlich darauf, wieder in den Renn-Alltag einsteigen zu können. Der Mountainbike-Nationalfahrer fliegt in zehn Tagen für drei Wochen in die Türkei. Es wird eine Mischung von Trainingslager und Rennen.

„Und von dort geht es gleich weiter nach Brasilien, nach Petropolis, zum ersten Weltcup der Saison“, sagt der 20-Jährige. Allein schon daran sieht man: Eydt ist international unterwegs,