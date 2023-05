Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fußball-Verbandsliga startet Mitte August mit den 18 Vereinen in die neue Saison, die der Klasse auch schon in der Serie 2020/21 angehörten. Sie sind in zwei Staffeln aufgeteilt.

Bei der Vorrundenbesprechung in Schifferstadt informierte Staffelleiter Lothar Renz darüber, dass er dieses Amt an Klaus Karl abgegeben hat. „Merkt euch das Gesicht“, sagte Lothar Renz,