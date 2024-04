Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um die 150 Athleten in 22 Wettkämpfen nahmen an den Landesmeisterschaften im Turnen in Grünstadt teil. Bad Bergzabern, Grünstadt und Oppau waren die erfolgreichsten Vereine.

Am frühen Morgen kommen die ersten Turner in die Halle der TSG Grünstadt. Man kennt sich und begrüßt sich mit einem Handschlag – ob Trainer oder Turner.

In 22 Wettkampfklassen