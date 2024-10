Zum Erntedank an diesem Sonntag findet in Sausenheim wieder ein ökumenischer Gottesdienst statt, der in einem Weingut gefeiert wird. Gastgeber ist diesmal der Betrieb Karl-Heinz Gaul (Bärenbrunnenstraße 15), als Geistliche sind Christopher Markutzik und Martin Tiator dabei. Für Kinder und Erwachsene wird es je eigene Elemente geben, fürs Ende versprechen die Veranstalter „eine leckere Überraschung“. Los geht es um 11 Uhr – je nach Wetter im Hof in der Halle. Beim katholischen Erntedankgottesdienst in der Grünstadter Pfarrkirche St. Peter um 10.30 Uhr werden vor dem Altar Lebensmittel aufgebaut und gesegnet. Sie können hinterher gegen eine Spende zugunsten der Tafel mitgenommen werden. Als Tafel-Unterstützer sind an diesem Samstag auch die Präparanden und Konfirmanden in Sausenheim und Neuleiningen unterwegs. Sie gehen ab 10 Uhr von Haus zu Haus und bitten um Gaben. Dabei werden sie ein Dokument dabeihaben, das belegt: Sie sind wirklich im Auftrag der Kirchengemeinde unterwegs.