Lange mussten die Rhein-Neckar Löwen arbeiten, um am Ende einen 31:28 (14:13)-Erfolg beim HSC Coburg einzufahren. Erst ab der 45. Minute setzte sich der Handball-Bundesligist von seinem Kontrahenten ab und kletterte in der Tabelle mit den zwei Punkte wieder auf den zweiten Rang. Beim Tabellenletzten hatten die Badener sieben Minuten vor dem Ende beim 29:23 den Sieg in der Tasche.

Zur Pause und bei einer knappen Führung (14:13) der Löwen hofften die Coburger noch auf eine Überraschung. Zu Beginn der zweiten Hälfte ging der HSC beim 16:15 sogar kurzzeitig in Führung, ehe die Schwalb-Sieben mit einer Steigerung in der Deckung Tor um Tor davonzog.

Beste Werfer der Löwen, die schon am Dienstag in der European League beim russischen Vertreter Medwedi Tschechow antreten müssen, war Jerry Tollbring mit acht Treffern.

