Die Adler Mannheim haben ihre Rolle als Titelfavorit eindrucksvoll bestätigt. Aber die entscheidende Saisonphase der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) birgt Tücken.

Quasi in vorauseilendem Gehorsam notiert die DEL ihre Tabellen in dieser außergewöhnlichen Saison von Beginn an schon nach der Quotientenregel – Punkte geteilt durch absolvierte Spiele.