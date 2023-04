Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Montagabend bereiten sich die deutschen Handballer auf die Testspiele gegen Ungarn am Samstag (16.15 Uhr) in Gummersbach und am Sonntag (17.15 Uhr) in Kassel vor. Julius Kühn freut sich ganz besonders.

Der Halblinke von der MT Melsungen geht mit großer Vorfreude in die Partien, denn er ist der Einzige, der im Grunde zwei aufregende Heimspiele hat. Kühn wurde als Spieler des VfL Gummersbach Europameister,