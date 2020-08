Auf Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern wartet in der kommenden Saison ein hartes Auftaktprogramm. Die Roten Teufel werden die Spielzeit am Freitag, 18. September (17.45 Uhr), mit einem Heimspiel gegen Zweitligaabsteiger SG Dynamo Dresden eröffnen – die ARD wird die Partie live übertragen.

Das erste Spiel – es wird auch ein Treffen mit einem alten Bekannten: Im Kader des Zweitligaabsteigers ist mit Chris Löwe (31) auch ein Ex-FCK-Kapitän, für den es vier Jahre nach seinem Abschied vom Betze zurück an die alte Wirkungsstätte geht. „Wir freuen uns sehr auf den Start und wissen, dass einige schwere Aufgaben auf uns warten. Da gehört definitiv auch Kaiserslautern dazu“, lässt Dynamo-Coach Markus Kauczinski auf der Website der Dresdner verlauten.

Derby am vierten Spieltag

Am zweiten und am fünften Spieltag geht es für den FCK nach München. Zunächst sind die Roten Teufel zwischen dem 25. und 28. September zu Gast beim ambitionierten Aufsteiger Türkgücü München, eine Woche später reisen sie zum SV Wehen Wiesbaden. Dann empfängt der FCK am vierten Spieltag (9. bis 12. Oktober) den SV Waldhof zum Derby. Es folgen eine Auswärtsfahrt zum Drittliga-Meister FC Bayern München II und ein Heimspiel gegen den FC Ingolstadt.

Letzter Spieltag am 22. Mai

Am 13. Spieltag (27. bis 30. November) ist der 1. FC Saarbrücken Derby-Gastgeber der Roten Teufel. Kurz vor Weihnachten (18. bis 21. Dezember) spielt der FCK beim KFC Uerdingen, weiter geht es dann schon von 8. bis 11. Januar 2021 (FCK - Viktoria Köln). Die Hinrunde endet für den FCK zwischen dem 15. und 18. Januar bei Aufsteiger SC Verl. Das Rückspiel und somit die letzte Saisonpartie für den FCK um Drittligapunkte ist für Samstag, 22. Mai, vorgesehen.

Waldhof startet gegen Viktoria Köln

Für den SV Waldhof beginnt die Saison vom Papier her unspektakulär mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln. Anschließend gastieren die Blau-Schwarzen in Dresden, ehe Türkgücü München im Carl-Benz-Stadion antritt. Das Duell beim Erzrivalen aus Kaiserslautern dürfte in Mannheimer Fan-Kreisen die Herzfrequenz erhöhen, auch wenn vermutlich keine Zuschauer live dabeisein können. Magenta-Sport überträgt alle 380 Saison-Partien live. Im frei empfangbaren TV zeigen die ARD und ihre dritten Programme 86 Livespiele.