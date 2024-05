Das war ein Nackenschlag. Rat- und sprachlos saßen die deutschen Handballer bei der Gehörlosen-EM in Frankenthal am Ende auf der Bank, blickten auf den nackten Hallenboden. Doch das Ziel bleibt bestehen: Am Freitag steht das Halbfinale an.

Die kroatischen Spieler ließen sich von ihren Fans auf der Tribüne feiern. Nach zwei deutlichen Siegen gegen Serbien und Frankreich musste sich die deutsche Auswahl im letzten Vorrundenspiel Weltmeister Kroatien mit 22:33 (8:14) deutlich geschlagen geben. Eine Niederlage, die in dieser Höhe nicht erwartet worden war und zugleich einige Fragen aufwarf.

Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff erreichte die deutsche Mannschaft diesmal keine Normalform. War der Druck vor heimischer Kulisse zu groß? Konkret wollte sich die Mannschaft nach der Niederlage damit nicht beschäftigen, denn die nächste Herausforderung steht am Freitag (19 Uhr) bereits bevor: Im Halbfinale erwartet das Team von Alexander Zimpelmann Nachbar Frankreich.

Botschaft des Bundestrainers

„Da haben wir was gut zu machen“, erinnerte der Bundestrainer aus der Pfalz an die Vorrundenpartie, als sein Team man mehr Mühe als erwartet hatte, die Tricolore-Equipe zu besiegen. Der Freinsheimer hofft, dabei wieder auf den erfahrenen Felix Werling zurückgreifen zu können, der wegen einer Kieferbehandlung in den letzten beiden Partien fehlte. Dazu erwartet er von seiner Mannschaft noch mehr Fokus auf das „Wesentliche“. „Das ist für uns jetzt das wichtigste Spiel im Turnier“, betont Zimpelmann.

Sein Blick geht in die Zukunft. Nur mit einem Sieg und dem Erreichen des Finales am Samstag (16 Uhr) ist auch das Ticket für die Deaflympics, die Olympischen Spiele der Gehörlosen im kommenden Jahr in Tokio, sicher. „Da müssen wir vor allem in der Abwehr bissiger verteidigen“, sagte Philipp Bayer. „Wir dürfen aber jetzt nicht die Köpfe hängen lassen, wir müssen nach vorne schauen. Dass wir es besser können, das haben wir ja schon öfters bewiesen“, ergänzte Routinier Sönke Petersen.

Das Manko

Gegen Frankreich, das mit Tempospiel immer wieder zu Toren kommt, gilt es, einen geordneten Rückzug hinzubekommen. Ein Manko ist aktuell auch die schwache Torausbeute. „Gerade gegen Frankreich haben wir zu viele Möglichkeiten liegen lassen“, weiß Zimpelmann Mit den heimischen Fans im Rücken hofft er dennoch auf den erneuten Finaleinzug.