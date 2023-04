Der FV Dudenhofen bleibt in der Abstiegsrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ungeschlagen. Am Sonntag siegte die Mannschaft von Trainer Steffen Litzel beim TuS Kirchberg im Hunsrück mit 2:0 (0:0).

Damit feierte Dudenhofen seinen zweiten Auswärtssieg zu null, blieb auch bei den beiden Unentschieden zu Hause einmal ohne Gegentor. Die Entscheidung fiel durch einen Doppelschlag kurz nach Wiederanpfiff. Timo Enzenhofer, der sich auf Abschiedstournee befindet und in der kommenden Saison ausschließlich als Co-Trainer wirkt, brachte den FVD in Führung (53.).

Abwehrspieler Simon Bundenthal, der zuletzt angeschlagen war, doch eingewechselt wurde, sorgte für den Endstand (55.). Die Gäste traten nicht in Bestaufstellung an. Unter anderem fehlten Steffen Straub, Justin Neuner, Sven Hoffmann. So nahm Coach Litzel einmal mehr selbst auf der Auswechselbank Platz. Zudem nahm er Marvin Klehr und Ognjen Dejanovic von den zuletzt so überzeugenden Verbandsliga-A-Junioren des JFV Ganerb 12 mit.

Am Gründonnerstag (19.30 Uhr) empfangen die Spargeldörfler im Tabellenzweiten TSG Pfeddersheim eine Mannschaft jenseits jeglicher Abstiegssorgen.