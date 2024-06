Basketball-Weltmeister Dennis Schröder will bei Olympia in Paris gerne die Fahne tragen. Ein Mitspieler ist dafür.

Frankfurt/Main (dpa) - Basketball-Weltmeister Andreas Obst würde die Wahl von Dennis Schröder als Fahnenträger des deutschen Olympia-Teams begrüßen.

«Seine sportliche Leistung steht außer Frage. Aber darüber hinaus wäre das in Zeiten, in denen leider Rassismus so präsent ist, ein cooles Statement. Es würde zeigen: Deutschland ist divers und weltoffen», sagte der 27 Jahre alte Profi des FC Bayern München in einem «Sport Bild»-Interview.



Der 30 Jahre alte Schröder hatte sich in der Fahnenträger-Frage immer wieder öffentlich in Position gebracht. Vor den Spielen in Paris werden vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) fünf Frauen und fünf Männer aus dem Olympia-Team ausgewählt. Im Juli werden dann in einer öffentlichen Abstimmung die Fahnenträgerin und der Fahnenträger ausgewählt. Die Sommerspiele in Paris beginnen am 26. Juli und enden am 11. August.



Die Basketball-Nationalmannschaft startet mit allen WM-Helden von Manila am 30. Juni in München in die Olympia-Vorbereitung. Beim Trainingslager sind 16 Spieler dabei, darunter auch die zwölf Weltmeister. Es ist das erste gemeinsame Wiedersehen seit dem historischen WM-Titel im September 2023.



Beim Olympia-Turnier mit zwölf Mannschaften trifft die deutsche Auswahl in der Gruppe B auf Japan (27. Juli), den Sieger des Qualifikationsturniers in Lettland (30. Juli) und Gastgeber Frankreich (2. August).