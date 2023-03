Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es geht zurück auf den Rasen für die Profis des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Montag – wenn auch zunächst in Kleingruppen. Die durch die Coronavirus-Pandemie verursachte Pause hat das Trainerteam genutzt, um die Phase nach der Winterpause aufzuarbeiten. Aber auch, um nach vorne zu blicken. Am Kader der Zukunft wird gebastelt.

„Es ist ein sehr schönes Gefühl, wieder auf den Platz zurückzukehren, weil wir einen kleinen Schritt in Richtung Normalität gehen“, sagt FCK-Trainer Boris Schommers.