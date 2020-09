Überraschung im Waldstadion: Der FK Pirmasens gewann am Dienstagabend das Saar-Pfalz-Derby der Fußball-Regionalliga beim bisherigen Tabellenzweiten, dem FC Homburg, mit 3:2 (0:1). Matchwinner war ausgerechnet der Ex-Homburger Tom Schmitt.

„Ja!“ schrie die komplette FKP-Bank, als Schiedsrichter Christoph Rübe abpfiff. Und dann tanzten alle Pirmasenser glückselig im Kreis. Dabei hatte es für sie gar nicht gut begonnen. Bereits in der dritten Minute ging Homburg in Front. Nachdem David Becker, gestört von Homburgs Torjäger Patrick Dulleck, den Ball nicht richtig aus dem Strafraum herausbekommen hatte, ließ sich der überraschend in die Startelf gerückte Innenverteidiger Kevin Frisorger von Philipp Hoffmann verladen, und der von Preußen Münster gekommene Mittelfeldmann schlenzte den Ball ins Dreieck. Später wusste Frisorger, vergangene Saison noch stets zuschauender Drittliga-Profi bei den Würzburger Kickers, durchaus zu gefallen.

FKP vom Fehlstart unbeeindruckt

Die Pirmasenser zeigten sich vom Fehlstart unbeeindruckt, lieferten im Stadion des Tabellenzweiten eine ausgeglichene erste Halbzeit. Salif Cissé und der sehr schnelle Rechtsverteidiger Gianluca Lo Scrudato hatten gute Chancen zum 1:1-Ausgleich.

Dieser fiel dann drei Minuten nach dem Seitenwechsel, als Sascha Hammann am Ende eines Pirmasenser Mini-Powerplays aus 25 Metern einfach mal abzog und mit seinem platzierten Flachschuss traf. Nur zwei Minuten später hätte Homburg eigentlich wieder in Führung gehen müssen, doch Dulleck schaffte es nicht, aus zwei Metern Torentfernung den grandios parierenden Benjamin Reitz zu überwinden.

Ein perfekter Angriffszug

Das 2:1 fiel dann auf der anderen Seite: Der Ex-Homburger Tom Schmitt, der kurz zuvor mit einem Volleyschuss Pech hatte, flankte zu Dennis Chessa, der per Kopfball traf (63.). Zehn Minuten egalisierte der Ex-Pirmasenser Jannik Sommer – ein tolles Freistoßtor! Ein perfekter Angriffszug brachte die Entscheidung: Hammann zu Chessa, der weiter zu Schmitt – 3:2 (83.) für den FKP!

So spielten sie

FC Homburg: Salfeld - Stegerer, Maier, Springfeld, Schuck (68. Plattenhardt) - Sommer, Di Gregorio (6. Telch), Lienhard, Carl (81. Marceta) - Hoffmann, Dulleck

FK Pirmasens: Reitz - Lo Scrudato, Frisorger, Zimmer, Hammann - Becker, Cissé - Dimitrijevic (75. Hecker), Schmitt (84. Neofytos) - Chessa - Krob (87. Grünnagel)

Tore: 1:0 Hoffmann (4.), 1:1 Hammann (48.), 1:2 Chessa (63.), 2:2 Sommer (73.), 2:3 Schmitt (83.) - Gelbe Karten: Hoffmann, Schuck, Rübe - Frisorger, Grünnagel - Beste Spieler: Sommer, Lienhard - Lo Scrudato, Chessa, Schmitt - Zuschauer: 708 (ausverkauft) - Schiedsrichter: Rübe (Kassel).