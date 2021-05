Das Ziel war, den Gegner zu beeindrucken. Am Ende stand am Samstag ein 2:0-Derbysieg für Drittligist 1. FC Kaiserslautern beim SV Waldhof Mannheim. Es war der perfekte Einstand für Trainer Marco Antwerpen, der mit so mancher Personalie überraschte – und nach dem Spiel direkt voraus blickte.

Am Sonntagvormittag stand bereits wieder die nächste Trainingseinheit an. Nach der großen Freude über den 2:0 (2:0)-Derbysieg bei Waldhof Mannheim gilt die Konzentration des 1. FC Kaiserslautern bereits der Partie am Samstag (14 Uhr) im Fritz-Walter-Stadion gegen den FC Bayern München II. Ein ganz wichtiges Duell im Abstiegskampf. „Wir müssen den Fokus sofort wieder ausrichten. Das kann nur der erste Schritt gewesen sein. Wir müssen am Ball bleiben. Die Mannschaft hat das Leistungsniveau gezeigt, was sie spielen kann. Jetzt erwarten wir in der Zukunft, dass sie dieses Leistungsniveau weiter erreicht“, sagte Neu-FCK-Trainer Marco Antwerpen.

Der Mut wird belohnt

Er überraschte mit der Startaufstellung, holte Marius Kleinsorge und Hendrick Zuck von der Tribüne in die Startelf, ließ Tim Rieder für den bis dato gesetzten Kevin Kraus in der Innenverteidigung ran. „Tim Rieder hat schon bei 1860 München Innenverteidiger gespielt“, erläuterte der 49-Jährige seine Überlegungen. Auch bei Hendrick Zuck erinnerte er sich vergangener Tage und ließ den 30-Jährigen als Linksverteidiger auflaufen: „Wir waren überzeugt, dass er das gut macht, wollten fußballerische Ansätze haben. Er ist so ein erfahrener Spieler, dass er diese Position spielen kann.“ Der Mut wurde belohnt.

Zuck traf zum 1:0 (14.), Kleinsorge legte das 2:0 (20.) nach. „Es fühlt sich sehr gut für mich an, nach einer Zeit, wo ich verletzt war und oft auch nicht gespielt habe. Das Vertrauen des Trainers war da. Das habe ich persönlich zurückgezahlt, das hat die ganze Mannschaft zurückgezahlt“, freute sich der herausragende Kleinsorge. Ähnlich sah es bei Zuck aus: „Du hast heute gespürt, dass wir das Ding gewinnen wollen. Wir hatten kaum Chancen zugelassen und verdient gewonnen.“ Wie sein Trainer blickte der 30-Jährige direkt nach dem Schlusspfiff aber auch schon voraus: „In anderen Spielen müssen wir genau das abrufen. Wir kriegen in der Liga nichts geschenkt. Das wissen wir. Wir wollen da unten raus.“

Sengers großartige Grätsche

Bezeichnend für das Derby, für die leidenschaftlich auftretenden Roten Teufel war eine Szene in der 78. Minute: Waldhof hatte die Gelegenheit zum Anschlusstreffer, doch der eingewechselte Marvin Senger machte diese mit einem starken Sprint und einer großartigen Grätsche gegen Gillian Jurcher zunichte. „Ich habe gesehen, dass wir nach einer Ecke in einen Konter laufen, bin wie ein Verrückter hinterher gerannt und habe dann instinktiv gegrätscht. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Dass es so funktioniert hat, besser geht es nicht“, berichtete der vergangene Woche vom Zweitligisten FC St. Pauli ausgeliehene 21-jährige Verteidiger. „Wir haben in den vergangenen Tagen mit dem neuen Trainer richtig gut gearbeitet. Wir haben uns den Sieg verdient“, fügte Senger an.

Zimmer: „Waren eklig in den Zweikämpfen“

Die Roten Teufel kämpften, wollten den Erfolg unbedingt. „Wir haben von der ersten Minute an alles reingeworfen, waren ganz eklig in den Zweikämpfen. Selbst wenn mal einer ausgespielt wurde, war der nächste da“, sagte Kapitän Jean Zimmer. Sein Trainer formulierte es so: „In den Zweikämpfen waren wir vielleicht ein bisschen drüber, aber wir wollten den Gegner beeindrucken.“ Der FCK hatte Glück, dass Schiedsrichter Thorben Siewer Anas Ouahim für dessen hartes Einsteigen gegen Gerrit Gohlke nicht die Rote Karte zeigte (23.).

Einer, der viele, viele wichtige Zweikämpfe für sich entschied, sein bislang bestes Spiel im Trikot der Roten Teufel machte, war Hikmet Ciftci. „Heute haben wir von der ersten bis zur 90. Minute Vollgas gegeben. Gegen den Ball haben alle überragend gearbeitet. Daran können wir anknüpfen und müssen nächste Woche weitermachen“, sagte der 22-Jährige. Die Derby-Tugenden werden die Lauterer auch gegen den FC Bayern München II, sie werden sie generell im Abstiegskampf brauchen.