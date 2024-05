Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was wollen die sechs für den Stadtrat kandidierenden Parteien tun, um den Wirtschaftsstandort Neustadt zu verbessern? Diese Frage stellte am Mittwochabend die Willkomm-Gemeinschaft im Klemmhof. An Ideen mangelte es dabei nicht. Warum die Politik aber nicht alles alleine entscheiden kann.

Moderator Christian Hormuth aus St. Martin war am Ende der gut zweistündigen Diskussion im Klemmhof-Veranstaltungsraum ziemlich angetan. Die sechs politischen Vertreter hätten in ihren Antworten aufgezeigt,