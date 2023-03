Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

58 Spiele, 53 Siege. Diese Statistik macht Eyub Erden auf. Der 51-jährige Germersheimer trainiert den Spitzenreiter der Frauenhandball-Oberliga, am Samstag steht ein Kandel das Topspiel gegen den TV Bassenheim an (17.30 Uhr). Kündigt einer in so einer Lage seinen Abschied an? Erden macht’s.

„Die Gespräche vor dem Spiel, nach dem Spiel, in der Kabine, das wiederholt sich“, bemerkt Erden so, als sei es langweilig geworden. 2017 war er zum TSV Kandel gekommen, zum ersten Mal