Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat am Freitag seine neuen Trikots präsentiert. Gemeinsam mit Ausrüster Hummel und der Marketingagentur Ideenkind haben die Eulen das Trikot kreiert. Bei dem von Julia Ost und Ex-Spieler Kai Dippe geleiteten Prozess waren außerdem Spieler und Fans eingebunden. Farblich erscheint das offizielle Heimtrikot klassisch in der Vereinsfarbe rot. Davon hebt sich das Auswärtsjersey in auffallendem Bunt ab. „So bleiben auf der einen Seite unsere Bindung zu unseren Wurzeln sowie Bodenständigkeit erhalten und wir beweisen zeitgleich Mut und Innovationskraft einer jungen Mannschaft“, teilt der Klub mit.

Zentraler Wert des Miteinanders

Grafisch bildet das Trikot einen DNA-Strang ab, in dem ein klares „V“ zu erkennen ist. „Wir haben zum einen die bunte Vielfalt, indem der Sport für Toleranz und Offenheit steht. Und wir haben den zentralen Wert des Miteinanders bei den Eulen: Vertrauen. Dieses lebt die Mannschaft in sich, ist aber auch als gegenseitige Dankbarkeit an Fans und Partner gerichtet“, so die Eulen.

Das neue Heimtrikot werden die Ludwigshafener erstmals am Samstag (15.30 Uhr) bei der Benefizpartie gegen Drittligist HSG Krefeld zugunsten der Betroffenen der Hochwasserkatastrophe tragen. Das Spiel findet in der Günter-Braun-Halle statt.