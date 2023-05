Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwölf Spiele haben die zuletzt enttäuschenden Eulen Ludwigshafen in der Saison noch vor der Brust. Mit dem neuen Trainer Michael „Beagle“ Biegler will der Tabellenzwölfte wieder in die Spur kommen. Die Eberthalle soll zu dessen Premiere gegen Bietigheim beben.

Wie vor zwei Wochen heißt der Gegner SG BBM Bietigheim. Damals verloren die Ludwigshafener unter dem in der letzten Woche entlassenen Trainer Ceven Klatt mit 22:26. Es war eine absolut unnötige