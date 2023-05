Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Da sage noch jemand, die Dressur sei vorhersehbar, nur Mathematik, reines Aufrechnen von Punkten. Ein hochspannendes pfälzisches Duell hielt am Sonntag das Publikum der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Framersheim bei Alzey in Atem. Mit dem besseren Ende für eine junge Reiterin, die vor einem Jahr noch etwas geknickt war.

Und auch diesmal wirkte Celine Geissler kurz nach ihrem Ritt mit Scubidu verhalten, in sich gekehrt. Ob das reichen würde, schien sie sich zu fragen, als ihr Ergebnis noch nicht feststand. Doch als