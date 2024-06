Der Hamburger spielt sich bis ins Finale der French Open vor. Nur der Erbe des großen Rafael Nadal kann den Traum vom ersten Grand-Slam-Titel noch platzen lassen.

An sein erstes Grand-Slam-Finale hat Alexander Zverev nur schlechte Erinnerungen. Die größte Tennisarena der Welt, der Arthur-Ashe-Palast bei den US Open, war im Herbst 2020 menschenleer in Pandemie-Zeiten,