Sichern sich die Bayern das Double oder holt Bayer Leverkusen den ersten Titel seit 27 Jahren? Dafür muss bei Bayer alles passen.

Die Favoritenrolle ist vor dem DFB-Pokal-Endspiel verteilt. Und doch: Chancenlos sehen sich die Leverkusener heute vor dem Finale im Berliner Olympiastadion nicht. Warum auch? Blicken wir ein paar Wochen zurück. 6. Juni, Bayarena: Der Tabellenführer aus München ist an diesem 30. Spieltag zu Gast. Anfangs hält die Werkself stark dagegen, geht durch Lucas Alario in Führung. Es sah kurzzeitig so aus, als könnte Bayer den Bayern auf dem Weg zum Titel ein Bein stellen. Doch die Münchner Antwort folgte, angeführt von einem starken Leon Goretzka drehten sie das Spiel eiskalt. Am Ende hieß es 4:2 für die Bayern.

Und Bayer? Auf der Zielgerade fehlte der so talentierten Werkself die Leichtigkeit. Bei der bitteren 0:2-Niederlage in Berlin wurde die Champions-League-Teilnahme am vorletzten Spieltag (vorerst) verspielt. Platz fünf in der Endabrechnung. Enttäuschung.

Hintertür zur Champions League

Die soll es am Samstag in Berlin nicht wieder geben. Die Sehnsucht nach dem ersten Titel seit 27 Jahren, seit dem Pokalsieg 1993, ist groß. Doch gegen diese Bayern, die Trainer Hansi Flick so beeindruckend in die Spur gebracht hat, braucht es einen überragenden Abend. Nicht zu vergessen: Beim Europa-League-Endturnier in Nordrhein-Westfalen ist Bayer noch dabei. Die Hintertür zur Champions League?