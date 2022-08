Blau, Weiß und Dunkelblau – das sind die Grundfarben der neuen Trikots der Adler Mannheim.

Das in dunklem Blau gehaltene Alternativjersey stellt eine Hommage an den Stammverein Mannheimer ERC dar, der am 19. Mai 2023 sein 85-jähriges Bestehen feiert, teilte der Klub der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit.

Wie in den vergangenen Jahren finden sich jeweils im Nackenbereich der drei Varianten der Schriftzug „Für Mannheim“ sowie die sieben Sterne wieder, die für die errungenen Meistertitel in der DEL stehen. Ein neues Element auf dem rechten Ärmel unterhalb der Nummer ist der Friedrichspark-Patch, der an die altehrwürdige Heimspielstätte vor dem Bau der SAP-Arena erinnert.

Den Farben treu geblieben

Mit dem blauen Heim- und dem weißen Auswärtstrikot bleiben die Adler auch in der am 16. September beginnenden Saison ihren Farben treu. Als zentrales Element sticht auf beiden Versionen das große Adler-Logo ins Auge, das durch eine aus „Bändern“ aufgebaute und in Klubfarben designte Schärpe getragen wird. Während der untere Teil des Heimtrikots in Rot gehalten ist, kommt der untere Bereich des Auswärtstrikots in Blau daher. Auf dem Alternativjersey prangt auf der Vorderseite ein abgewandeltes MERC-Logo aus früheren Zeiten, das sich auch jeweils in der Kragenspitze des Heim- und Auswärtstrikots wiederfindet.