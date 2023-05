Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz zweier Niederlagen in Folge: Die TSG Haßloch bleibt bestes Pfälzer Handballteam in der Dritten Liga. Ein Grund für den erfolgreichen Start in die Saison mit vier Siegen in den ersten vier Partien: Die Haßlocher spielen so schnell wie schon lange nicht mehr.

„Die Trainer haben die Philosophie mitgebracht, mit Tempo rauszukommen, mit schnellen Anspielen zu agieren“, erzählt Rechtsaußen Dennis Gregori. „Das hat gefruchtet.