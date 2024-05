Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das deutsche Galoppwochenende wird am Samstag in Haßloch eingeläutet. Sieben Rennen stehen an, die Boxen öffnen sich erstmals um 10.40 Uhr. Ein Jockey kehrt dabei quasi in die Pfalz heim.

Im Mittelpunkt des Renntags steht die mit 7000 Euro dotierte Haßlocher Meile (13.45 Uhr). 59 Pferde gehen an den Start, das ist überragend. Bei den bisherigen Rennen auf den Südwestbahnen