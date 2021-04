Am zweiten Spieltag der Aufstiegsrunde zur Zweiten Handball-Bundesliga tritt der TuS Dansenberg am Samstag (20 Uhr) beim VfL Pfullingen an. Die Schwaben sind amtierender Vizemeister der Dritten Handball-Bundesliga Süd. „Nach dem Auftaktsieg gegen Willstätt gehen wir natürlich mit viel Selbstvertrauen, aber auch mit gehörigem Respekt in das Auswärtsspiel gegen Pfullingen. Definitiv könnte die Herausforderung nicht größer sein, treffen wir doch auf eine absolute Spitzenmannschaft. Die Motivation und die Vorfreude sind auf jeden Fall riesengroß, denn die Chance, ein großes Ausrufezeichen an die Konkurrenz zu senden, ist sehr groß und wir werden alles dafür tun, diese zu nutzen“, betont Dansenbergs Trainer Steffen Ecker.

Schwaben bislang spielfrei

Beim vorzeitigen Abbruch der aktuellen Spielzeit lag Pfullingen mit einer Bilanz von 6:4 Punkten auf Rang vier. In der Aufstiegsrunde waren die Schwaben bislang spielfrei, die Generalprobe gegen den Ligarivalen SV Salamander Kornwestheim ging mit 28:30 verloren. Da einige Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen, ist die Mannschaft von Trainer Daniel Brack schwer einzuschätzen.