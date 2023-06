Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schafft der AV 03 Speyer den siebten Titel seit 2011? In der Neuauflage des Endkampfes gegen TB 03 Roding wird man gleich zu Saisonbeginn sehen, wo man steht. Der AC Mutterstadt 1892 sieht sich in der am Samstag beginnenden Saison nicht ganz vorne dabei.

Mit dem Ziel, die Reihe von deutschen Meistertiteln von 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 auch im kommenden Jahr fortzusetzen, starten die Gewichtheberinnen und -heber des AV 03 Speyer in die Bundesliga-Saison