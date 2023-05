Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Handball-Bundesliga geht es weiter. Das ist die gute Nachricht. Aber es bleiben so viele Fragen. Und so viele Ungewissheiten.

Die Angst, von der Bildfläche vertrieben zu werden, in der öffentlichen Wahrnehmung immer weiter nach hinten zu rutschen – das hat die Klubs der Handball-Bundesliga angetrieben. Ein Datum für