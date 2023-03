Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Profikicker stehen im Rampenlicht und bekommen gut Geld. Solange sie aktiv sind. Doch was ist danach? Was, wenn nicht Millionen Euro auf der hohen Kante liegen? Wie finden sie zurück in ein normales (Berufs-)Leben. Ex-FCK-Profi André Fomitschow macht’s vor. Er schult gerade um.

Bis ganz hinauf in die finanziellen Sorglos-Reihen hat es für den 31-Jährigen nicht gereicht. Aber für fast zehn Jahre im Profifußball. Der Jugend des VfL Wolfsburg entsprungen,