Auch das war in München. Nicht ganz 48 Stunden nach dem Olympia-Attentat gelang dem Ringer Wilfried Dietrich am 7. September 1972 eine Aktion, die in die Sportgeschichte eingegangen ist.

Was war passiert? In der Halle auf dem Messegelände donnerte der Schifferstadter (1,83 Meter groß, 115 Kilogramm schwer) den US-amerikanischen Koloss Chris Taylor (1,96 m, 191 kg) auf die Matte.