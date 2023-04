Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)-Niederlage gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven sind die Adler Mannheim in die kleine Auswärtstour vor Silvester gestartet. Am zweiten Weihnachtsfeiertag waren in einem ausgeglichenen Spiel vor allem Kleinigkeiten entscheidend.

„Wir hatten heute auch viel Pech“, haderte Adler-Stürmer Tim Wohlgemuth nach der Begegnung. Sein Team war nicht das schlechtere, sondern scheiterte häufiger am Gestänge als die Gastgeber.