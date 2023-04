Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als es in der Endphase der Eishockey-Punktrunde nicht lief für die Adler Mannheim, sah man das auf dem Eis keinem so sehr an wie Korbinian Holzer, der seinen Frust nicht verbergen konnte – und wollte. „Ich bin halt ein ehrgeiziger Mensch“, räumt der Nationalverteidiger ein. Umso mehr setzt er Hoffnungen in den Play-off-Neustart.

Kaum zu glauben, aber wahr: Selbst ein so langgedienter und weitgereister Spitzenprofi wie Holzer hat im fortgeschrittenen Alter von 34 Jahren noch eine Rechnung offen. Er lechzt nach seinem